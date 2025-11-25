Таку думку в етері 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що це логічно, адже є інформація, що з української сторони там присутній голова ГУР Буданов, з американської – міністр Сухопутних військ США Дрісколл.
Який пункт у "мирному плані" не врахований?
Ексспівробітник СБУ переконаний, що сторони дуже далекі до підписання мирної угоди. Останній тиждень дуже багато розмов про різні версії "мирного плану", зараз український президент хоче вирушити до Сполучених Штатів, аби узгодити з Трамопм його пункти, розроблені США, Україною, Європою.
Ступак вважає, що навіть якщо Зеленський наступного тижня прибуде у Вашингтон і погодиться на ці пункти, то це буде лише один з кроків у процесі мирного врегулювання.
"Подобається це нам чи ні, але нам потрібна згода з боку Росії. Так, вони вийшли з пропозицією, цим пунктами (перша версія – 24 Канал), це означає, що все ж таки життя там недобре. Все-таки політичне керівництво ймовірніше хотіло б завершити цю війну", – озвучив Ступак.
Він наголосив, що якщо російська сторона повністю або частково заблокує оновлений "мирний план", то переговорний процес може затягнутися в часі доволі суттєво. Ступак пояснив, що росіяни гальмуватимуть процес до зимових свят, бо з їх настанням випадає робота Заходу (в грудні через Різдво), а самої Росії майже до кінця січня 2026 року. З його слів, Кремль дуже сподівається, що в мить початку нових переговорів, лінія розмежування буде складатися суттєво на користь російської армії.
В цих пунктах плану відсутня згадка про миротворців. Це ключовий показник того, чи буде мирна угода дійсно серйозною. Уявімо, що Україна узгодила ці пункти, Росія також, тоді виникає питання, хто буде забезпечувати контроль на лінії розмежування? Це можуть робити тільки миротворці,
– підкреслив Ступак.
Що заявляють сторони щодо "мирного плану"?
Президент США Трамп заявив, що американській делегації вдалося досягти результату в консультаціях з Україною та Росією для відпрацювання "мирного плану". Він дав доручення своєму представнику Віткоффу прибути у Кремль для розмови з Путіним, а міністру армії США Дрісколлу провести зустріч з українською делегацією.
Зеленський озвучив, що Україна дуже уважно працює над кроками, які потрібні для завершення бойових дій. Він наголосив на тому, що є сигнал, що команда Трампа дослухається до української сторони. Згодом після зустрічі делегацій у Женеві радник голови ОПУ Олександр Бевз повідомив, що "мирний план" США з 28 пунктів був змінений, деякі вилучені, а певні пункти перероблені.
Помічник очільника Кремля Ушаков заявив, що більшість пунктів тієї версії "мирного плану", яку Путін та Трамп обговорювали на Алясці, є прийнятними для російської сторони. Коментуючи європейський план з 24 пунктів, він констатував, що ці положення Росії не підходять.