Журналіст з питань оборони у London Evening Standard Роберт Фокс в ефірі 24 Каналу пояснив, що обговорення п'ятої статті виглядає суперечливим і може грати на руку Росії. Він деталізував, чому ця ідея є проблемною.

Дивіться також Удари вглиб Росії мають стати якіснішими, виробництво засобів ураження збільшать, – Зеленський

П'ята стаття НАТО як інструмент російської гри

Фокс зазначив, що розмови про поширення дії п'ятої статті НАТО для України можуть використовуватися Кремлем як інформаційна маніпуляція. Росія добре розуміє, що ця тема викликає суперечки навіть серед американців.

Підозрюю, що це елемент інтелектуальної гри з боку Росії. Вони чудово знають, що п'ята стаття викликає сумніви у багатьох американців і не тільки серед "правих",

– сказав журналіст.

Він підкреслив, що абсурдність полягає у спробі застосувати оборонний договір для країни, яка не входить до НАТО, причому у конфлікті саме з Росією.

Що таке 5 стаття НАТО?

П'ята стаття Вашингтонського договору – це головний принцип НАТО. Вона означає, що напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх. У такому разі країни-союзники можуть надати військову, політичну чи іншу допомогу.

Історичні уроки для сучасних лідерів

Фокс наголосив, що у порівнянні з минулим сучасні політичні лідери недостатньо готуються до ключових рішень. Він навів приклад переговорів в Алясці, де команда Трампа виглядала непідготовленою, на відміну від союзників часів Другої світової війни.

Країни, як-от Велика Британія, які будуть залучені до цього процесу, хочуть вони того чи ні, повинні винести урок. Зараз вони погано підготовлені, але їм доведеться діяти,

– підкреслив журналіст.

Він нагадав про зустріч у Касабланці 1943 року, коли Вінстон Черчилль і Франклін Рузвельт ухвалювали стратегічні рішення на основі повних даних та сценаріїв розвитку подій. Саме тоді союзники вирішили відкласти вторгнення в Північну Європу до 1944 року.

Європейська коаліція та роль США

Фокс підкреслив, що попри слабку підготовку деяких учасників, європейським державам доведеться брати на себе більшу відповідальність у питанні безпеки України. При цьому підтримка з боку США залишиться ключовою.

Це буде європейська коаліція з чіткою підтримкою Сполучених Штатів – у сфері зв'язку, розвідки, передачі даних і, можливо, логістики дальнього радіуса дії,

– наголосив журналіст.

Він додав, що у Великій Британії та інших країнах є люди, які це добре усвідомлюють. Саме вони підкреслюють: управляти миром у майбутньому буде складніше, ніж зараз координувати допомогу у війні.

Що відомо про гарантії безпеки для України від США та Європи?