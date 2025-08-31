Певні ідеї вже озвучували й вони справді непогані. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко, додавши, що не можна допустити повторення помилок Будапештського меморандума чи Мінських угод.

Важлива умова для дієвих гарантій безпеки

Європейці та американці говорять про те, що вони не шкодуватимуть можливостей, щоб українська армія стала найпотужнішою у Європі. Але є інша частина гарантій, яка передбачає розміщення західних військ на нашій території.

Треба віддати належне Трампу, бо він поки що обіцяє закрити українське небо. Тоді європейські військові, маючи повітряну парасолю США, почуватимуться в Україні безпечно.

Отже, все складається у правильну й доволі реальну картину. Але є одне "але". Це все може відбутися тоді, коли припиниться війна. Натомість Путін розуміє, що Україна з гарантіями безпеки обернеться для нього тотальним провалом,

– наголосив Володимир Огризко.

Відповідно очільник Кремля точно не зацікавлений закінчувати війну. Зупинка бойових дій призведе до ще більших проблем для Росії. Тому не варто чекати кардинальних змін навіть після узгодження з Європою та Заходом всіх деталей гарантій безпеки.

Які країни готові гарантувати безпеку України?