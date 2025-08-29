Про це стало відомо зі слів голови європейської дипломатії Каї Каллас 29 серпня на пресконференції у Копенгагені, передає 24 Канал.

Що відомо про розміщення європейських військових інструкторів на території України?

За словами Каї Каллас, під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС союзники дійшли згоди, що Європа має відігравати активну роль у гарантуванні безпеки України.

Тому місія EUMAM отримає розширений мандат, який передбачатиме не лише навчання військових за кордоном, а й підготовку та консультації безпосередньо на українській території.

В чому полягає мета місії EUMAM? Мета місії EUMAM Ukraine (Військова допоміжна місія Європейського Союзу на підтримку України), створеної у 2022 році, – посилення військової спроможності Збройних Сил України шляхом надання індивідуальних, колективних та спеціалізованих тренувань на території країн ЄС.

Каллас підкреслила, що ЄС вже став провідним партнером України у сфері підготовки армії – понад 80 тисяч українських військових пройшли навчання в межах європейських програм. У майбутньому інструктори можуть працювати у військових академіях та інших навчальних закладах України.

Крім того, як додала дипломатка, цивільна місія ЄС допомагатиме посилювати захист України від російських гібридних загроз.

Безпекові гарантії для України: заяви міжнародних партнерів