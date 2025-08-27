Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що кожна країна коаліції робитиме свій внесок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Який план оборони України готують союзники?

Згідно з документом, першим етапом має стати демілітаризована зона, яку ймовірно контролюватимуть нейтральні миротворці від третьої держави, узгодженої Києвом і Москвою.

Другий рубіж оборони передбачає укріплений кордон, за який відповідатимуть українські військові, оснащені та підготовлені партнерами з НАТО.

Третя лінія захисту розташовуватиметься глибше на території України, де планується розгортання європейських сил стримування, а американські ресурси підтримували б їх із тилу.

Водночас, як зазначає видання, ідея відправки іноземних військ до України все ще викликає занепокоєння у суспільстві та політичних колах деяких європейських країн.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що кожна країна коаліції робитиме свій внесок, "і врешті-решт картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки". За його словами, йдеться про 4 – 5 європейських бригад на території України, а також про "стратегічні спроможності", які забезпечать Сполучені Штати.

Він наголосив, що це означає "великий зсув у порівнянні з весною".

Справді, остання зустріч у Білому домі стала переломним моментом у низці питань, принесла ясність щодо таких кроків, як: формування системи гарантій безпеки та забезпечення отримання Україною американської зброї через європейські фінансові інструменти,

– сказав Єрмак.

На його переконання, саме США "можуть забезпечити стрижень, який змусить працювати всю архітектуру безпеки та стримування".

Які гарантії безпеки може отримати Україна?