Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Какой план обороны Украины готовят союзники?

Согласно документу, первым этапом должна стать демилитаризованная зона, которую вероятно будут контролировать нейтральные миротворцы от третьего государства, согласованного Киевом и Москвой.

Второй рубеж обороны предусматривает укрепленную границу, за которую будут отвечать украинские военные, оснащенные и подготовленные партнерами из НАТО.

Третья линия защиты будет располагаться глубже на территории Украины, где планируется развертывание европейских сил сдерживания, а американские ресурсы поддерживали бы их с тыла.

В то же время, как отмечает издание, идея отправки иностранных войск в Украину все еще вызывает беспокойство в обществе и политических кругах некоторых европейских стран.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что каждая страна коалиции будет делать свой вклад, "и в конце концов картина будет сочетанием военной, политической и экономической поддержки". По его словам, речь идет о 4 – 5 европейских бригад на территории Украины, а также о "стратегических возможностях", которые обеспечат Соединенные Штаты.

Он отметил, что это означает "большой сдвиг по сравнению с весной".

Действительно, последняя встреча в Белом доме стала переломным моментом в ряде вопросов, принесла ясность относительно таких шагов, как: формирование системы гарантий безопасности и обеспечение получения Украиной американского оружия через европейские финансовые инструменты,

– сказал Ермак.

По его убеждению, именно США "могут обеспечить стержень, который заставит работать всю архитектуру безопасности и сдерживания".

Какие гарантии безопасности может получить Украина?