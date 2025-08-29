Ворог вдарив по столиці України та вбив десятки цивільних напередодні. Про це пише 24 Канал з посиланням на пост міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Чому Україна запросила екстрене засідання в ООН?

Російська армія масовано обстріляла Україну в ніч проти 28 серпня. Саме ця тема стане головною під час засідання Ради безпеки ООН. Його розпочнуть о 22:00 за Київським часом.

Чергова атака ворога ракетами та дронами зачепила Київ й інші українські міста. Унаслідок цих обстрілів загинули люди й, зокрема, діти. Цей факт непокоїть також партнерів.

Ми закликаємо членів Ради Безпеки використати це засідання, щоб висловити підтримку Україні перед обличчям російського терору та посилити тиск на російського агресора,

– заявив Андрій Сибіга.

Міністр додав, що Росія лише показує демократію, однак не готова діяти для миру. Тож Кремль, на думку української влади, зможе зупинити лише тиск через нові жорсткі санкції.

Рада безпеки є одним з 6 головних "органів" ООН. Її засідання проводяться, коли в цьому є потреба. Рада безпеки уповноважена розслідувати будь-який спір чи ситуацію, яка може спричинити міжнародні зіткнення та загрожувати миру у світі.

