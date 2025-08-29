Враг ударил по столице Украины и убил десятки гражданских накануне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Российская армия массированно обстреляла Украину в ночь на 28 августа. Именно эта тема станет главной во время заседания Совета безопасности ООН. Его начнут в 22:00 по Киевскому времени.

Очередная атака врага ракетами и дронами задела Киев и другие украинские города. В результате этих обстрелов погибли люди и, в частности, дети. Этот факт беспокоит также партнеров.

Мы призываем членов Совета Безопасности использовать это заседание, чтобы выразить поддержку Украине перед лицом российского террора и усилить давление на российского агрессора,

– заявил Андрей Сибига.

Министр добавил, что Россия только показывает демократию, однако не готова действовать для мира. Поэтому Кремль, по мнению украинской власти, сможет остановить только давление через новые жесткие санкции.

Совет безопасности является одним из 6 главных "органов" ООН. Его заседания проводятся, когда в этом есть необходимость. Совет безопасности уполномочен расследовать любой спор или ситуацию, которая может вызвать международные столкновения и угрожать миру в мире.

