Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что Владимиру Путину не нужен мотив. Ему важно лишь показать свою силу некоторым странам.

Смотрите также Тревоги сейчас больше, чем когда ездишь волонтером на фронт: что говорят киевляне после обстрела

Почему Путин массированно обстрелял Украину в ночь на 28 августа?

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" отметил, что для Путина поводов не надо. Это понимают все украинцы. Очень часто после того, как Украина поразила очередной российский НПЗ люди говорят, что теперь будет ответ, то есть обстрел.

А когда не прилетало по НПЗ, то по нам тоже нет? Прилетало. Поэтому причина одна – Путин хочет показать свою состоятельность, что у него есть запасы и есть чем бить, что у него есть аргументы,

– подчеркнул он.

Клочок отметил, что частота массированных ударов по Украине уменьшилась. Это является свидетельством того, что в России или начали изготавливать меньше "Шахедов" и ракет, или это один из элементов переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном.

Заметьте! В то же время исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предположил, что российские массированные атаки могут только усилиться. По его мнению, Россия может таким образом попытаться компенсировать свое летнее наступление на фронте.

Он добавил, что Кремль обстреливает Украину, ведь скоро в Пекине будет встреча российского диктатора и Си Цзиньпина. Поэтому Москве нужно напомнить о своих военных возможностях.

Массированная атака по Украине 28 августа: куда именно били россияне?