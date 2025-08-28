Ракета попала в 3 или 4 этаж дома, в результате чего дом обвалился. 24 Канал показывает последствия удара врага по украинской столице.

Как выглядит дом в Киеве, куда попала вражеская ракета?

На месте ракетного удара по Киеву стоят люди. Кто-то ждет известия о найденном родственнике, кто-то смотрит на свою разрушенную квартиру, другие оказывают помощь и морально поддерживают пострадавших.

Таким оказалось утро четверга, 28 августа, в столице. Очередной день, когда продолжается полномасштабная война, от которой страдают гражданские люди. Просто в черте города падают российские ракеты.

Последствия атаки по Киеву 28 августа / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

К сожалению, атака по Киеву унесла жизни 18 человек. Среди погибших – четверо детей. Десятки пострадавших получили травмы. Жилая застройка Дарницкого района – повреждена. Там разрушениям подверглись 9-этажка, 16-этажные жилые дома, частный дом, парковка и детский сад. Жилая 25-этажка в Днепровском районе столицы также подверглась разрушениям. Кроме этого под атаку попали поезда Укрзализныци, которые также повреждены.

В результате ночных обстрелов в Киеве возникли пожары, а над городом утром образовался смог.

В Киеве разрушены дома и повреждена инфраструктура / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Очередная вражеская атака заставляет столицу погрузиться в траур. Так в пятницу, 29 августа, для почтения памяти по жертвам массированной атаки врага на всех коммунальных, государственных и частных зданиях будут приспущены флаги.

24 Канал выражает искренние соболезнования семьям погибших в результате обстрела людей. Вечная и светлая им память!

