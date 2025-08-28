Ракета влучила в 3 чи 4 поверх будинку, внаслідок чого дім обвалився. 24 Канал показує наслідки удару ворога по українській столиці.

Який вигляд має будинок у Києві, куди влучила ворожа ракета?

На місці ракетного удару по Києву стоять люди. Хтось чекає на звістку про знайденого родича, хтось дивиться на свою зруйновану квартиру, інші надають допомогу та морально підтримують постраждалих.

Таким виявився ранок четверга, 28 серпня, в столиці. Черговий день, коли триває повномасштабна війна, від якої страждають цивільні люди. Просто в межах міста падають російські ракети.

Наслідки атаки по Києву 28 серпня / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

На жаль, атака по Києву забрала життя 18 людей. Серед загиблих – четверо дітей. Десятки постраждалих отримали травми. Житлова забудова Дарницького району – пошкоджена. Там руйнувань зазнали 9-поверхівка, 16-поверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка та дитячий садочок. Житлова 25-поверхівка у Дніпровському районі столиці також зазнала руйнувань. Окрім цього під атаку потрапили потяги Укрзалізниці, які також пошкоджені.

Внаслідок нічних обстрілів у Києві виникли пожежі, а над містом зранку утворився смог.

У Києві зруйновані будинки та пошкоджена інфраструктура / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чергова ворожа атака змушує столицю зануритися в жалобу. Так у п'ятницю, 29 серпня, для вшанування пам'яті за жертвами масованої атаки ворога на всіх комунальних, державних та приватних будівлях будуть приспущені прапори.

24 Канал висловлює щирі співчуття родинам загиблих внаслідок обстрілу людей. Вічна та світла їм пам'ять!

