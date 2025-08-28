Об этом рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала. Он отметил, что россияне снова начинают новую волну террора против мирного населения.
Враг может повторять террор
Вероятно, будут болезненные прилеты, поэтому следует быть внимательными и соблюдать правила безопасности.
Они начинают один из последних своих аккордов. И это наша самая темная ночь перед рассветом. Они не добились перелома на фронте, но будут продолжать это делать, как-то исправлять эту ситуацию. летнее их наступление, к счастью, благодаря героизму наших воинов – это полный провал,
– отметил Дмитрий Жмайло.
Он добавил, что из-за этого враг будет повторять террор. Вероятно, Украине грозит коллапс в системе отопления и электроснабжения, чтобы снова загнать страну в локдаун. Также он отметил, что новых методов давления на Украину государство-террорист не изобрело.
В этот момент турбулентности, когда позиция Вашингтона меняется на 180°, Украине нужно сохранить единство и выдержать этот натиск. Другого пути, если Украина хочет выстоять и иметь будущее, нет.
Что известно о российской атаке на Киев в ночь на 28 августа?
- Во время ночной атаки России на Киев враг применил сотни дронов-камикадзе и десятки ракет, повредив жилые дома, гражданскую инфраструктуру и дипломатические представительства.
- По состоянию на 17:53 известно о 19 погибших в Киеве. В Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы – под завалами может находиться еще до 10 человек.
- Среди погибших во время атаки четверо детей, один из которых был трехлетним.