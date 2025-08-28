Под атаку врага попал в частности Дарницкий район, где до сих пор продолжается поисково-спасательная операция. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову столицы Виталия Кличко.
Что известно о количестве погибших в Киеве и сколько среди них детей?
Во время поисково-спасательной операции работники ГСЧС продолжают обнаруживать тела погибших. Вражеский удар унес жизни уже 18 человек. Это информация по состоянию на 14:51. Погибли в частности четверо детей. Самой маленькой жертве обстрела – всего три годика.
В память обо всех погибших в Киеве объявлен день траура. В пятницу, 29 августа, в столице запрещены массовые мероприятия, а также будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.
Большинство убитых нашли в Дарницком районе Киева, а несколько – в Шевченковском.
По информации министра МВД Игоря Клименко дети погибли по дороге в больницу, ведь получили сверхсложные травмы. Тело одного маленького жителя деблокировали на месте удара.
Как сообщил председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, среди 38 пострадавших жителей есть 10 детей. У всех раненых – телесные травмы различной степени тяжести. Врачи оказывают киевлянам помощь.
На местах поражения продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы. Люди также обращаются к специалистам, чтобы получить помощь за уничтоженное жилье.
Что известно об обстреле Киева 28 августа?
- Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Дарницком районе Киева. Вражеское вооружение уничтожило целый подъезд, попав в 3 или 4 этаж.
- Под завалами с начала спасательной операции находят людей. Некоторые из них живы, но, к сожалению, есть и погибшие. Жители дома кричали под завалами, чтобы им оказали помощь. Среди жителей есть также без вести пропавшие.
- Из-за последствий российской атаки спасатели работали на 23 локациях в 8 районах Киева. Больше всего от обстрела пострадали Дарницкий и Деснянский районы.
- За жизнь тяжело раненной 11-летней девочки борются врачи.
- Возможно еще одна ракета попала в другое место. Россияне использовали вооружение с кассетной боевой частью, ведь объекты у места удара были посечены.