Під атаку ворога потрапив зокрема Дарницький район, де досі триває пошуково-рятувальна операція. Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову столиці Віталія Кличка.

Що відомо про кількість загиблих у Києві та скільки серед них дітей?

Під час пошуково-рятувальної операції працівники ДСНС продовжують виявляти тіла загиблих. Ворожий удар забрав життя вже 18 людей. Це інформація станом на 14:51. Загинули зокрема четверо дітей. Найменшій жертві обстрілу – всього три рочки.

У пам'ять про всіх загиблих у Києві оголошено день жалоби. У п'ятницю, 29 серпня, в столиці заборонені масові заходи, а також будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Більшість вбитих знайшли в Дарницькому районі Києва, а кілька – у Шевченківському.

За інформацією міністра МВС Ігоря Клименка діти загинули дорогою до лікарні, адже отримали надскладні травми. Тіло одного маленького жителя деблокували на місці удару.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, серед 38 постраждалих жителів є 10 дітей. У всіх поранених – тілесні травми різного ступеня тяжкості. Лікарі надають киянам допомогу.

На місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. Люди також звертаються до фахівців, аби отримати допомогу за знищене житло.

Що відомо про обстріл Києва 28 серпня?