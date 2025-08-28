Про це розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що росіяни знову розпочинають нову хвилю терору проти мирного населення.
Дивіться також Тривоги зараз більше, ніж коли їздиш волонтером на фронт: що говорять кияни після обстрілу
Ворог може повторювати терор
Ймовірно, будуть болючі прильоти, тому слід бути уважними та дотримуватися правил безпеки.
Вони починають один із останніх своїх акордів. І це наша найтемніша ніч перед світанком. Вони не добилися перелому на фронті, але будуть продовжувати це робити, якось виправляти цю ситуацію. літній їхній наступ, на щастя, завдяки героїзму наших воїнів – це повний провал,
– зазначив Дмитро Жмайло.
Він додав, що через це ворог буде повторювати терор. Ймовірно, Україні загрожує колапс у системі опалення та електропостачання, щоб знову загнати країну в локдаун. Також він зазначив, що нових методів тиску на Україну держава-терорист не винайшла.
У цей момент турбулентності, коли позиція Вашингтона змінюється на 180°, Україні потрібно зберегти єдність і витримати цей натиск. Іншого шляху, якщо Україна хоче вистояти та мати майбутнє, немає.
Що відомо про російську атаку на Київ у ніч на 28 серпня?
Під час нічної атаки Росії на Київ ворог застосував сотні дронів-камікадзе та десятки ракет, пошкодивши житлові будинки, цивільну інфраструктуру та дипломатичні представництва.
Станом на 17:53 відомо про 19 загиблих у Києві. У Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи – під завалами може перебувати ще до 10 осіб.
Серед загиблих під час атаки четверо дітей, одна з яких була трирічною.