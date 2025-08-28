Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев 24" и Суспильное.

Реакция киевлян на обстрел 28 августа

Волонтер Леся напугана. Ее дети, к счастью, живы, но она очень переживает за соседей.

Женщина со слезами говорит: все жили как одна большая семья. А сейчас ей сложно понять, где кто, все ли живы.

Она вспоминает: ходили на кухню не только поесть, но и попить кофе, пообщаться. Каждый принес вазон с цветами, чтобы было красиво. Не было такого, чтобы кто-то не поздоровался, – все жили очень дружно.

Мы с 1997 года все вместе, мы уже как родные. Если кого-то нет, мы созваниваемся. Сейчас для меня это катастрофа, я половину нашла, половину не нашла, половина берет трубку, половина не берет. Хотя говорили, что я сильная, езжу на фронт, но сейчас у меня истерика, потому что я их не вижу,

– призналась женщина.

Женщина рассказывает, как дружно жили в доме, который сейчас разрушила Россия: смотрите видео

Юлия ждет новостей о брате. Мужчина заходил в сеть в семь утра, после этого о нем нет известий. Его квартира была под крышей на пятом этаже, но там еще не разбирают завалы.

Свой дом уже не интересует, главное, чтобы нашли соседку, говорит другая Юлия. Их дети дружат. Она показывает фото девушки на телефоне и ждет ее спасения под разрушенным домом.

Светлана рассказала, что сама была под завалами. Взрыва не слышала, а уже почувствовала: вместе с ребенком оказалась на плите, а муж – под плитой. Его вытащили через два часа, их – сразу. Их комната на 5 этаже разрушена.

Киевляне о ракетно-пушечной атаке 28 августа: смотрите видео

