Так, міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що членство в НАТО буде найкращою безпековою гарантією для України. Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені 29 серпня, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.
Що кажуть в Естонії про гарантії безпеки для України?
Ми до цих пір притримуємося позиції, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО,
– заявив Певкур.
Водночас він визнав, що членство України в Альянсі потребує певного часу. Тому союзники змушені шукати інші рішення, які можуть бути реалізовані одразу після припинення вогню. Йдеться, зокрема, про відправку європейського миротворчого контингенту в Україну.
Естонія своєю чергою могла б направити в Україну сили розміром з роту. Певкур додав, що для цього необхідна також підтримка з боку США.
Естонський міністр оборони підкреслив, що йому байдуже на супротив Росії щодо розгортання європейських сил в Україні. "Не Росії казати, що нам робити в Україні. Про це треба домовлятися з Україною", – сказав він, додавши, що сигнал диктатору буде набагато сильніший, якщо із союзниками буде США,
Певкур закликав європейців бути впевненішими у своїх власних силах, адже населення ЄС у 500 мільйонів осіб та сильна економіка дають на це всі підстави.
Що відомо про гарантії безпеки для України?
- Дональд Трамп заявив, що США готові взяти участь у гарантіях безпеки для України як резервна сила. Відправлення американських військ не буде, але можлива підтримка з повітря.
- Володимир Зеленський окреслив своє бачення гарантій безпеки для України у трьох блоках. Перший – це сильна армія, профінансована союзниками та озброєна завдяки українському, американському та європейському виробництву. Другий – домовленості з союзниками на кшталт НАТО. Третій – санкції проти Росії.
- Кремль прагне закритих перемовин зі США щодо безпекових гарантій для України, підкреслюючи важливість таємності для досягнення реальних зрушень.