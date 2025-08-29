29 серпня глава держави провів брифінг, під час якого відповів на питання, що найбільше турбують суспільство. Зокрема, гарантії безпеки, передає 24 Канал.

Які гарантії має отримати Україна від союзників?

Президент Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.

Перший – це українська армія. Цей блок охоплює фінансування нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву. Політик уточнив, що Київ передав Вашингтону список озброєння, якого потребує.

Другий блок стосується НАТО. Оскільки в Альянс Україну наразі не беруть, то Київ очікує на союз з партнерами, який буде не менш потужніший за НАТО. Йдеться про домовленості із союзниками на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.

Третій блок – це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.