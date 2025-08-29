Президент Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Первый касается армии – сохранения нынешней численности военных и обеспечения их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии. Третий блок – это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.