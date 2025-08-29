У США большой ядерный потенциал, значительно больше, чем арсеналы Франции или Великобритании. Как рассказал в эфире 24 Канала руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, роль этой страны до сих пор остается ключевой.

К теме В позиции Трампа относительно гарантий безопасности для Украины произошло ключевое изменение, – FT

Какие есть сдвиги по гарантиям от США?

Можно надеяться, что подвижки развития военно-промышленного комплекса в Европе, которые мы наблюдаем в последние месяцы, приведут к тому, что Европа усилит свой арсенал. Несмотря на это в ближайшие десятилетия роль США будет ключевой.

Конечно, в Америке не хотят брать на себя слишком большие гарантии безопасности в отношении Украины. США имели несколько не очень удачных вовлечений в международные конфликты. Это не является популярной темой внутри страны.

Мы понимаем позицию Дональда Трампа, который хотел бы избежать любого вовлечения США в российско-украинскую войну. В то же время если говорить объективно, то Соединенные Штаты являются частью НАТО. Безопасность в Европе важна для Альянса,

– подчеркнул Сергей Стуканов.

Сейчас наши европейские партнеры активно передают месседжи в Вашингтон о том, что Украину стоит добавить в "контур безопасности". Ведь без этого мы не сможем гарантировать безопасность стран Балтии, а потенциально даже Польши.

Частично нам все-таки удается достучаться. Если еще полгода назад в США хотели полностью прекратить помощь оружием, то сейчас готовы передавать ее, но за европейские деньги.

Соединенные Штаты действительно изменили свои взгляды относительно гарантий безопасности. Уже говорится о том, что они будут передавать полноценные разведывательные данные, могут оказывать стратегическую поддержку европейским силам, которые разместят свои контингенты в Украине,

– подчеркнул Сергей Стуканов.

Также можем говорить о стратегической авиации, использование аэродромов, например, в Румынии, чтобы закрывать воздушное пространство Украины. К тому же США могут сделать много для безопасности над Черным морем, а в целом американская авиация может стать надежным воздушным щитом от российских атак.

Что известно о гарантиях безопасности от США?