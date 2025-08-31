Определенные идеи уже озвучивали и они действительно неплохие. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), дипломат Владимир Огрызко, добавив, что нельзя допустить повторения ошибок Будапештского меморандума или Минских соглашений.

Читайте также Трамп предлагает ввести в Украину "китайских миротворцев", – FT

Важное условие для действенных гарантий безопасности

Европейцы и американцы говорят о том, что они не будут жалеть возможностей, чтобы украинская армия стала самой мощной в Европе. Но есть другая часть гарантий, которая предусматривает размещение западных войск на нашей территории.

Надо отдать должное Трампу, потому что он пока обещает закрыть украинское небо. Тогда европейские военные, имея воздушный зонтик США, будут чувствовать себя в Украине безопасно.

Итак, все складывается в правильную и довольно реальную картину. Но есть одно "но". Это все может произойти тогда, когда прекратится война. Путин понимает, что Украина с гарантиями безопасности обернется для него тотальным провалом,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Соответственно глава Кремля точно не заинтересован заканчивать войну. Остановка боевых действий приведет к еще большим проблемам для России. Поэтому не стоит ждать кардинальных изменений даже после согласования с Европой и Западом всех деталей гарантий безопасности.

Какие страны готовы гарантировать безопасность Украины?