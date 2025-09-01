Профессор американских студий Института Клинтона Скотт Лукас отметил в разговоре с 24 Каналом, как Украине и Европе удалось убедить Трампа. Также президент США предположил, что рассматривает возможность предоставления Украине гарантий безопасности, предположительно, в виде воздушной поддержки. Однако он отрицает расположение американских войск на украинской территории.

Что позволило Зеленскому установить личный контакт с Трампом?

Лукас вспомнил, что встреча президента США с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами состоялась примерно через 72 часа после его переговоров с главой Кремля на Аляске, где Владимир Путин манипулировал Трампом.

Переговоры в Белом доме лидеров США, Украины и Европы, по мнению профессора, имели два символических момента.

Первый момент, когда президент Украины передал Трампу письмо от Елены Зеленской для Мелании Трамп. В нем первая леди Украины рассказала, об украинских детях, которые были депортированы и вынуждены жить на оккупированных территориях,

– подчеркнул он.

Это, по его мнению, установило личный контакт, который очень важен, ведь Трамп не действует на основе фактов или знаний о том, что происходит в Украине. Он действует в соответствии с тем, что чувствует, и иногда в соответствии с тем, что Мелания Трамп говорит ему. В частности о том, что Путин не останавливается и продолжает атаковать.

Обратите внимание! Партнеры Украины разрабатывают варианты гарантии безопасности для Украины после прекращения огня. Они предусматривают три этапа обороны: демилитаризованная зона под контролем нейтральных миротворцев, укрепленная украинскими военными граница и развертывание в глубине территории Украины европейских сил сдерживания при поддержке США.

"Путин, по сути, выставляет Трампа слабым. А Трамп это ненавидит. Поэтому письмо от Елены Зеленской первой леди США является важным", – отметил Лукас.

Второй момент, который состоялся на встрече в Белом доме 18 августа, это когда президент Финляндии Александр Стубб сказал важную вещь относительно оккупированных украинских территорий.

Он отметил, если Украина отдаст России территорию Донецкой области, которую сейчас контролирует, то оккупанты не уйдут, а используют эту территорию как дорогу на Киев. Поэтому останется постоянная угроза очередного вторжения России.

Именно эти слова Стубба подтолкнули Трампа к мысли, что нельзя отдавать России украинскую территорию, и что нужно задуматься о гарантиях безопасности для Украины,

– отметил Скотт Лукас.

Сейчас Трамп снова выражает недовольство относительно развязывания российско-украинской войны. Однако, по мнению профессора, важно, что после этой встречи Зеленский и европейские лидеры, а также военные Украины, Европы и США, в частности, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн начали работать над гарантиями безопасности для Киева.

Какие гарантии безопасности Украине могут предоставить Европа и США?