Журналісти дослідили мемуари Столтенберга.

Чому Столтенберг не допоміг Зеленському у 2022 році?

Колишній генсек НАТО побоювався, що його розмова з Зеленським може стати останньою. Столтенберг зазначив: "було неймовірно важко закінчити ту телефонну розмову із Зеленським, знаючи, що його життя в небезпеці".

Президент України телефонував з бункера в Києві, поруч із російськими танками, і казав: "Я розумію, що ви не відправите наземні війська НАТО, хоча я і не згоден. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дозволяйте російським літакам, безпілотникам і вертольотам літати й атакувати нас. Я знаю, що НАТО може це зробити, тому що ви вже робили це раніше".

Втім, Столтенберг відмовив та пояснив причину.

Якщо НАТО закриє повітряний простір України, перше, що ми муситимемо зробити – це знищити російські системи ППО в Білорусі та Росії, бо інакше наші літаки не зможуть літати під прицілом російських ракет. А якщо у повітрі буде російський літак або гелікоптер – ми муситимемо його збити. А це означатиме повномасштабну війну між НАТО та Росією. І ми не готові на це піти,

– сказав Столтенберг.

Він визнав, що НАТО допомогло Україні занадто пізно і занадто мало. На думку колишнього генсека НАТО, якби альянс допоміг Україні ще у 2014 році, вторгнення 2022 року можна було уникнути. Він також заявив, що виведення військ з Афганістану стало найбільшою поразкою НАТО, але, на його думку, це було неминуче рішення.

