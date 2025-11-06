Про це він сказав під час виступу на форумі НАТО в Бухаресті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію заходу.

За словами Рютте, Альянсу вдалося переломити тенденцію, коли Росія випереджала союзників за кількістю виготовлених снарядів.

Ми вже маємо найкраще з найкращого… Але ми потребуємо більше і швидко. Це означає збільшення виробництва та зменшення часу доставлення. Ми вже переламали ситуацію щодо боєприпасів. Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники по НАТО разом. Але вже ні. По всій території Альянсу ми відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо ті, що вже існують. Ми робимо більше, ніж робили десятиліттями,

– зазначив він.

Водночас генсек закликав не зупинятися на досягнутому та поширити цей прогрес на інші напрями оборонної промисловості. Він звернувся до виробників озброєнь – як великих компаній, так і стартапів – із закликом активно пропонувати свої розробки та використовувати НАТО як майданчик для випробування нових технологій.

"Поки лідери беруть на себе політичні ризики, індустрію просять узяти певні бізнесові ризики. Коли ви думаєте про своїх акціонерів, це може змусити вас нервувати. Ви чекаєте, поки уряди підпишуть довгострокові контракти. Ви маєте рацію – інколи урядам варто це робити. Але можу вам сказати: коли ідеться про більші інвестиції у нашу оборону, політична воля є. Гроші є, запит є. І наша безпека залежить від цього", – сказав Рютте.

Так, він закликав виробників нарощувати потужності та запевнив, що все, що вони вироблять, буде викуплено.

