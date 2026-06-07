Shield AI неодноразово звинувачувалась у замовчуванні технічних збоїв. Про це пише Reuters.

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Що відомо про інцидент з дроном V-BAT?

Під час тренувань біля узбережжя Техасу, 12 травня, рука офіцерки ВМС Румунії потрапила у гвинт безпілотника V-BAT. Унаслідок інциденту вона втратила два пальці та зламала ще один. Жінка перенесла кілька операцій і була переведена до військово-медичного центру у США, де проходить лікування.

Міністерство оборони Румунії заявило, що розслідує інцидент і що було б передчасно робити висновки щодо провини або того, чи можна було запобігти інциденту. Військово-морські сили країни, які минулого року підписали контракт з Shield AI на суму 30 мільйонів доларів заявили, що угода залишається в силі.

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За даними журналістського розслідування, цей інцидент є далеко не першим. Дрон V-BAT вже тривалий час має проблеми із безпекою. Reuters пишуть, що за останні 18 місяців БпЛА мав понад 50 аварій. Деякі працівники висловлювали занепокоєння щодо безпеки, проте після своїх заяв були звільнені.

Що кажуть у Shield AI?

У Shield AI захищають ефективність своїх безпілотників та заявили, що мають високі показники безпеки. Компанія додала, що "оперативні нещастя є загальними" для такого безпілотника.

Інцидент 12 травня був викликаний порушенням встановлених процедур безпеки, а не дефекту продукту,

– заявили у Shield AI.

Вони не розповіли, яке саме було порушення, проте сказали, що V-BAT залишається одним з найбільш перевірених дронів, які перебуаають в експлуатації, додавши, що з 2019 року безпілотник має понад 18 000 годин польотів.

Що відомо про Shield AI?

Shield AI стала однією з найбільших оборонних технологічних ставок Кремнієвої долини, позиціонуючи себе як ключового постачальника безпілотників і автономного програмного забезпечення для переозброєння Пентагону.

Раніше Reuters повідомляли, про інші технічні неполадки компанії. Джейкоб Міллер, колишній менеджер з продуктів, подав позов проти Shield AI та старшого директора Трея Ліндсі в травні, стверджуючи, що його звільнили після того, як він висловив занепокоєння щодо безпеки. Колишній високопосадовець заявив, що обладнання може завдати серйозної шкоди бійцям, які застосовуватимуть його.

Відповідаючи на звинувачення, представник Shield AI сказав, що компанія не може коментувати поточні судові процеси. Коли з'явилися технічні недоліки, компанія вжила заходів, щоб приховати їх від клієнтів, йдеться у позові Міллера. Крім того, ексменеджер заявив, що компанія сфальсифіковує дані у звітах про нещасні випадки.

Деякі працівники Shield AI були стурбовані підходом компанії до безпеки. Щонайменше троє співробітників, які викликали занепокоєння щодо безпеки за останні 18 місяців, були звільнені або покинули компанію, повідомляє Reuters.