Росія вже розпочала так звану "Фазу 0" підготовки до можливої війни з НАТО. Про те, як Північноатлантичний Альянс планує протистояти агресору пише Welt, передає 24 Канал.

Дивіться також Лукашенко пригрозив "бахнути по Європі" "Орешником"

Що відомо про підготовку НАТО до війни з Росією?

Військові й чиновники Альянсу все більше переконуються, що Москва веде приховану підготовку до нової війни.

Зауважте! Командування країни-агресорки реорганізовує військові округи, перекидає підрозділи та відпрацьовує бойові дії.

Серед членів НАТО існує побоювання, що загроза нападів на країни Альянсу, особливо на держави Балтії, значно зросте після завершення війни в Україні.

Колишній високопоставлений генерал НАТО наголошує, що точний час початку повномасштабних наразі дій невідомий, але небезпека серйозна вже зараз.

Як зазначає керівник естонської Служби зовнішньої розвідки Каупо Розін, підрозділи Росії після коротких навчань швидко перекидають в Україну для участі у бойових діях.

Проте вже після завершення операцій в межах російсько-української війни їх можуть застосувати для потенційного удару по країнах Альянсу.

У відповідь на ці загрози НАТО активізує підготовку оборони та реалізацію секретних планів стримування.

Важливо! За інформацією видання, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Т. Донахью представив учасникам Альянсу нову "Концепцію лінії стримування на східному фланзі" обсягом 4400 сторінок.

Документ передбачає розгортання більшої кількості важкого озброєння, інтенсивне використання безпілотників і автономної зброї.

Також йдеться про покращення мережевого обміну даними між союзними силами для ефективного реагування на потенційні загрози.

До того ж президент України Володимир Зеленський закликав Європу звернути увагу й на те, що Росія планує розмістити у Білорусі ракети "Орешник", які можуть нести ядерний заряд.

Як Росія погрожує країнам Європи?