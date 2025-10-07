Про це 24 Каналу розповів віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл. За його словами, спершу може здаватися ніби гібридні атаки проти Європи не мають жодного сенсу. Однак диктатор Путін все ж відпрацьовує один план.

Чому Путін атакує європейські країни?

Як наголосив Белл, упродовж останнього часу лунало все більше розмов, що європейське крило НАТО активніше долучиться до підтримки України. Йшлося і про військову допомогу, а свого часу навіть говорили про можливий миротворчий контингент.

Диктатор Путін дійсно має проблеми у війні проти України. І останнє, що йому потрібно – аби НАТО активніше долучилося до підтримки нашої держави.

Тому там почали знову здійснювати гібридні дії. Росія хоче залякати європейські країни, аби вони більше зосередилися на собі, а не на підтримці України. На жаль, Альянс тут діє досить посередньо.

Путін ефективно відволікає НАТО від підтримки України, змушуючи Альянс зосередитися на власному захисті. Останнє, що потрібно Росії, – залучення НАТО до війни. Підхід Путіна полягає в тому, аби залякувати НАТО й, зокрема, європейські країни,

– підкреслив Белл.

Диктатор продовжить це робити до того моменту, доки НАТО не почне жорстко відповідати на такі дії.

Гібридні атаки Росії по Європі: коротко