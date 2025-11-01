Россия уже начала так называемую "Фазу 0" подготовки к возможной войне с НАТО. О том, как Североатлантический Альянс планирует противостоять агрессору пишет Welt, передает 24 Канал.

Смотрите также Лукашенко пригрозил "бахнуть по Европе" "Орешником"

Что известно о подготовке НАТО к войне с Россией?

Военные и чиновники Альянса все больше убеждаются, что Москва ведет скрытую подготовку к новой войне.

Заметьте! Командование страны-агрессора реорганизует военные округа, перебрасывает подразделения и отрабатывает боевые действия.

Среди членов НАТО существует опасение, что угроза нападений на страны Альянса, особенно на государства Балтии, значительно возрастет после завершения войны в Украине.

Бывший высокопоставленный генерал НАТО отмечает, что точное время начала полномасштабных пока действий неизвестно, но опасность серьезная уже сейчас.

Как отмечает руководитель эстонской Службы внешней разведки Каупо Розин, подразделения России после коротких учений быстро перебрасывают в Украину для участия в боевых действиях.

Однако уже после завершения операций в рамках российско-украинской войны их могут применить для потенциального удара по странам Альянса.

В ответ на эти угрозы НАТО активизирует подготовку обороны и реализацию секретных планов сдерживания.

Важно! По информации издания, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Т. Донахью представил участникам Альянса новую "Концепцию линии сдерживания на восточном фланге" объемом 4400 страниц.

Документ предусматривает развертывание большего количества тяжелого вооружения, интенсивное использование беспилотников и автономного оружия.

Также речь идет об улучшении сетевого обмена данными между союзными силами для эффективного реагирования на потенциальные угрозы.

К тому же президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу обратить внимание и на то, что Россия планирует разместить в Беларуси ракеты "Орешник", которые могут нести ядерный заряд.

Как Россия угрожает странам Европы?