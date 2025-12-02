Такую информацию рассказал высокопоставленный чиновник НАТО, который общался с журналистами на условиях анонимности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".
Готов ли Путин закончить войну?
Чиновник Альянса отметил, что НАТО не принимает непосредственного участия в мирных переговорах, однако различными способами поддерживает мирные усилия администрации американского президента Дональда Трампа.
Несмотря на это, на мирном пути есть преграды в виде российского диктатора Владимира Путина, который пока не демонстрирует никаких признаков готовности к возможному окончанию войны в Украине, которую он сам начал.
Я не вижу никаких признаков того, что Путин серьезно относится к мирному процессу или всерьез заинтересован в том, чтобы идти хоть на какие-то уступки, которые привели бы к миру в Украине,
– заявил высокопоставленный чиновник НАТО.
Впрочем, он добавил, что "очень хотел бы ошибаться" в этом вопросе.
Как это воспринимают в НАТО?
Европейские союзники по НАТО приветствуют мирные усилия американской стороны, однако сомневаются в хороших результатах. В связи с этим в Альянсе рассматривают альтернативные варианты на случай провала.
Также сейчас Альянс изучает возможность нанесения "превентивного удара" по России, чтобы прибегнуть к более активным действиям на фоне недавних российских кибератак, диверсий и нарушения воздушного пространства Европы.
Недавно генсек Марк Рютте сказал, что война в Украине длится почти 4 года, а Россия за это время почти не получила новых территорий. В то же время он уверен, что "конфликт" можно завершить до конца 2025 года.