Такую информацию рассказал высокопоставленный чиновник НАТО, который общался с журналистами на условиях анонимности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Готов ли Путин закончить войну?

Чиновник Альянса отметил, что НАТО не принимает непосредственного участия в мирных переговорах, однако различными способами поддерживает мирные усилия администрации американского президента Дональда Трампа.

Несмотря на это, на мирном пути есть преграды в виде российского диктатора Владимира Путина, который пока не демонстрирует никаких признаков готовности к возможному окончанию войны в Украине, которую он сам начал.

Я не вижу никаких признаков того, что Путин серьезно относится к мирному процессу или всерьез заинтересован в том, чтобы идти хоть на какие-то уступки, которые привели бы к миру в Украине,

– заявил высокопоставленный чиновник НАТО.

Впрочем, он добавил, что "очень хотел бы ошибаться" в этом вопросе.

Как это воспринимают в НАТО?