Таку інформацію розповів високопосадовець НАТО, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

Дивіться також Україна може втратити можливість вступу до НАТО після домовленостей Альянсу та Росії, – CNN

Чи готовий Путін закінчити війну?

Високопосадовець Альянсу зазначив, що НАТО не бере безпосередньої участі у мирних переговорах, проте у різний спосіб підтримує мирні зусилля адміністрації американського президента Дональда Трампа.

Попри це, на мирному шляху є перепони у вигляді російського диктатора Володимира Путіна, який наразі не демонструє жодних ознак готовності до можливого закінчення війни в Україні, яку ж він сам розпочав.

Я не бачу жодних ознак того, що Путін серйозно ставиться до мирного процесу або є всерйоз зацікавлений у тому, щоби йти хоч на якісь поступки, які привели б до миру в Україні,

– заявив високопосадовець НАТО.

Утім, він додав, що "дуже хотів би помилятися" у цьому питанні.

Як це сприймають у НАТО?