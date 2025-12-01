Відповідну заяву зробив голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Що розглядає НАТО щодо Росії?

У Європі фіксують низку проявів гібридної війни з боку Росії, від підривів інфраструктури у Балтійському морі до масштабних кібератак. Через це деякі дипломати зі східних країн НАТО закликають до активної відповіді.

Найпростіше реалізувати це у кіберпросторі, у якому держави мають інструменти для наступальних операцій. Водночас найважче реагувати, як зазначається, у разі диверсій або порушення повітряного простору.

Очільник військового комітету НАТО пояснив, що навіть превентивний удар можна розглядати як форму оборони. Але, за його словами, водночас виникає питання "правової бази" стосовно того, хто це буде робити.

Драгоне зазначив, що операція НАТО Baltic Sentry, яка передбачає посилення безпеки критичної підводної інфраструктури у Балтійському морі, зокрема від можливих диверсій, уже показала свою ефективність.

Попри це, у НАТО досі стурбовані цим, зокрема після закриття справи щодо екіпажу судна Eagle S, яке пошкодило кілька підводних електричних і дата-кабелів, через те, що це сталося у міжнародних водах.

Поки що потреби в цьому не було. Ми також маємо зробити крок назад і проаналізувати, до чого прагне агресор... Не слід бути істеричними. У нас є своя стратегія і вона досить надійна,

– заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, коментуючи можливість більш рішучих дій.

Що обмежує Альянс?

Попри вищезгадані інциденти, адмірал визнає, що держави-члени Альянсу стикаються з обмеженнями, яких не існує для Росії. На його думку, у порівнянні становище НАТО є більш обмеженим з цього приводу.

За його словами, це не програшна позиція, проте значно важча, зокрема, у юридичному питанні. Водночас він додав, що наразі головним завданням блоку залишається стримування можливої агресії у майбутньому.

Як досягається стримування – через удар у відповідь, через превентивний удар – це питання, яке нам необхідно глибоко проаналізувати, оскільки в майбутньому тиск на це питання може посилитися,

– наголосив Драгон.

Що цьому передувало?