Ідеї варіюються від спільних кібератак проти країни-агресорки до раптових навчань під керівництвом НАТО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

Дивіться також Німеччина готує таємний план дій на випадок війни із Росією: WSJ розкрило деякі деталі

Як Європа планує відповідати Росії?

Російські дрони та агенти під прикриттям продовжують тероризувати країни НАТО, тож Європа активно розробляє варіанти відповідей на такі дії. Раніше мовилось про обмежені відповіді, однак міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже зазначила, що країни Альянсу налаштовані рішуче.

Росіяни постійно перевіряють межі можливостей – яка відповідь, як далеко ми можемо зайти. Потрібна більш проактивна реакція,

– додала вона.

Варто зазначити, що попри дедалі запеклішу риторику Москви, Брюссель все ж має певні обмеження у своїх діях. Це пов'язано із тим, що ЄС діє у рамках правил в той час, як Росія ними нехтує. Заступник директора паризького аналітичного центру GEODE Кевіна Лімоньє висвітлює надважливе питання у цій ситуації: "Чи можуть держави, що керуються верховенством права, дозволити собі використовувати ті ж інструменти... та ті ж стратегії, що й росіяни?".

Водночас Німеччина та Румунія вже змінюють правила, щоб легально збивати дрони над важливими об'єктами своїх країн. Національні служби безпеки можуть діяти у "сірій зоні", а союзники від Данії до Чехії дозволяють наступальні кібератаки. Вже відомо про випадки, коли Велика Британія зламала мережі терористів, щоб отримати дані про розробку безпілотників.

Європейські країни закликають "діяти більш проактивно в кібернаступі" та зосередитися на "підвищенні ситуаційної обізнаності – об'єднанні та координації служб безпеки та розвідки". Лідери не виключають можливості атакувати критично важливі системи Росії – заводи з виробництва дронів, енергетичні об'єкти чи логістичні шляхи для постачання зброї. Також важливо протидіяти масштабним дезінформаційним кампаніям Москви всередині ЄС.

Що на такі рішучі варіанти каже НАТО?

У НАТО наголошують, що Альянс все ж залишається оборонною структурою, тому не переходить до наступальних дій.

Асиметричні відповіді є важливою частиною розмови, але ми (НАТО – 24 Канал) не збираємося опускатися до тієї ж тактики, що й Росія,

– зазначив дипломат.

Натомість НАТО надає перевагу демонстрації сили та єдності. За словами ексречниці Альянсу, це передбачає швидке публічне повідомлення про те, чи причетна Росія до гібридної атаки, а також раптові військові навчання біля кордонів Росії – наприклад у Литві чи Естонії.

Додатково працює Центр протидії гібридним загрозам у Гельсінкі, який об'єднує експертів країн НАТО. Він надає аналітичні дані, проводить навчання та допомагає формувати політику для боротьби із такими атаками.

Високопоставлений дипломат НАТО наголосив, що потрібно ефективніше діяти у відповідь на гібридні атаки Росії, краще та швидше знаходити винних та показувати залученість НАТО.

Які диверсії на території ЄС влаштувала Росія?