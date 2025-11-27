Идеи варьируются от совместных кибератак против страны-агрессора до внезапных учений под руководством НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как Европа планирует отвечать России?

Российские дроны и агенты под прикрытием продолжают терроризировать страны НАТО, поэтому Европа активно разрабатывает варианты ответов на такие действия. Ранее говорилось об ограниченных ответах, однако министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что страны Альянса настроены решительно.

Россияне постоянно проверяют пределы возможностей – какой ответ, как далеко мы можем зайти. Нужна более проактивная реакция,

– добавила она.

Стоит отметить, что несмотря на все более ожесточенную риторику Москвы, Брюссель все же имеет определенные ограничения в своих действиях. Это связано с тем, что ЕС действует в рамках правил в то время, как Россия ими пренебрегает. Заместитель директора парижского аналитического центра GEODE Кевина Лимонье освещает важнейший вопрос в этой ситуации: "Могут ли государства, руководствующиеся верховенством права, позволить себе использовать те же инструменты... и те же стратегии, что и россияне?".

В то же время Германия и Румыния уже меняют правила, чтобы легально сбивать дроны над важными объектами своих стран. Национальные службы безопасности могут действовать в "серой зоне", а союзники от Дании до Чехии позволяют наступательные кибератаки. Уже известно о случаях, когда Великобритания взломала сети террористов, чтобы получить данные о разработке беспилотников.

Европейские страны призывают "действовать более проактивно в кибернаступлении" и сосредоточиться на "повышении ситуационной осведомленности – объединении и координации служб безопасности и разведки". Лидеры не исключают возможности атаковать критически важные системы России – заводы по производству дронов, энергетические объекты или логистические пути для поставки оружия. Также важно противодействовать масштабным дезинформационным кампаниям Москвы внутри ЕС.

Что на такие решительные варианты говорит НАТО?

В НАТО отмечают, что Альянс все же остается оборонной структурой, поэтому не переходит к наступательным действиям.

Асимметричные ответы являются важной частью разговора, но мы (НАТО – 24 Канал) не собираемся опускаться до той же тактики, что и Россия,

– отметил дипломат.

Зато НАТО предпочитает демонстрацию силы и единства. По словам экс-главы Альянса, это предполагает быстрое публичное сообщение о том, причастна ли Россия к гибридной атаке, а также внезапные военные учения у границ России – например в Литве или Эстонии.

Дополнительно работает Центр противодействия гибридным угрозам в Хельсинки, который объединяет экспертов стран НАТО. Он предоставляет аналитические данные, проводит обучение и помогает формировать политику для борьбы с такими атаками.

Высокопоставленный дипломат НАТО отметил, что нужно эффективнее действовать в ответ на гибридные атаки России, лучше и быстрее находить виновных и показывать вовлеченность НАТО.

