Страна находится в предвоенном состоянии. Соответствующее заявление сделал начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула, передает 24 Канал со ссылкой на Wydarzenia.

Актуально В Польше заявили, что угроза от дронов в сентябре была серьезнее, чем считалось

Как польские военные комментируют вероятность войны против России?

По словам генерала Кукулы, Россия уже начала активную фазу подготовки к возможной войне, создавая в Польше условия для ослабления государства изнутри.

Он отметил, что серия кибератак, пожаров и физических диверсий, в частности недавний взрыв на железнодорожном пути Варшава-Люблин в Мазовецком воеводстве, имеет все признаки спланированных действий иностранной разведки.

Противник сознательно строит среду, которая должна подорвать доверие граждан к правительству, армии и силовых структур, а также создать благоприятные условия для потенциальной агрессии против Польши,

– подчеркнул Кукула.

Кроме того, генерал провел исторические параллели с 1939 годом (перед началом Второй мировой войны) и 1981 годом (пик противостояния времен холодной войны).

По его убеждению, нынешняя ситуация ближе к повторению "холодной войны 2.0", но только при условии, что Польша и НАТО продемонстрируют решимость и силу.

Он отметил, что Польша имеет полный спектр инструментов для симметричного и асимметричного ответа на гибридные угрозы, но их применение зависит от политических решений.

Кстати, похожие оценки недавно высказал и новый министр обороны США Пит Гегсет. В своей программной речи две недели назад он сравнил современный момент с 1939 и 1981 годами, призвав Запад немедленно готовиться к возможному большому конфликту, чтобы именно подготовка стала залогом его предотвращения.

Сейчас польские спецслужбы расследуют ряд инцидентов, которые официально квалифицируются как акты диверсии. Премьер-министр Дональд Туск уже подтвердил, что взрыв на железнодорожных путях стал следствием целенаправленного подрыва.

Что известно о гибридной войне России против Польши?