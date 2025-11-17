Он объяснил, что некоторые из дронов, даже те, что использовались как приманки для перегрузки систем ПВО, были оснащены взрывчаткой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Новости к теме "Шахед" или дрон-приманка: в Defense Express предположили, какой БпЛА мог упасть в Польше
Что говорят в Польше о налете российских дронов?
По словам польского генерала, утверждение о том, что дроны были картонными и бумажными объектами, не является вполне правдивым. Мацей Клиш добавил, что в сентябре угроза для Польши от российских дронов была реальной.
Атака дронов на Польшу: коротко о главном
Ночью 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. В страну залетело по меньшей мере 19 российских БпЛА. Опасность угрожала Подляскому, Мазовецкому и Люблинскому воеводствам.
Тогда в Варшаве заявили, что считают атаку неслучайной. Ее рассматривают как преднамеренное нападение на территорию НАТО и ЕС.
Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Россия атаковала Польшу дронами, чтобы проверить реакцию партнеров Украины и НАТО. Кроме этого, он сравнил атаку с аннексией Крыма, отметив, что дроны заменили "зеленых человечков".
На фоне этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о договоренности о сотрудничестве с Украиной для защиты от российских дронов, а также о поддержке со стороны Франции, Великобритании и Нидерландов.