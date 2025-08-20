Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Там считают, что на территорию Польши залетел российский "Шахед".

Какой дрон мог упасть на территории Польши?

В ночь на 20 августа, по мнению военных аналитиков, мог упасть российский ударный БПЛА. Издание считает, что вполне вероятно то, что "Шахед" пролетел 100 километров от границы и упал в нескольких десятках километров от Варшавы – в поселке Осины Люблинского воеводства.

Официально польское министерство обороны отмечало, что около полуночи в поле взорвался "неустановленный объект". В ведомстве считают, что там упал военный дрон-приманка без боевой части.

Интересно, что сила взрыва от падения дрона была достаточной, чтобы повредить стекла в хозяйственной постройке неподалеку поля. В поле появилась воронка 5 – 6 метров, вблизи которой нашли металлические и пластиковые обломки и винты.

Но все указывает на то, что в Варшаве в вопросе причин взрыва официально снова все начинается со стадии отрицания. Потому что командование сразу объявило о том, что на "радиолокационных записях прошлой ночью не зафиксировано никаких нарушений воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси,

– написали аналитики.

В Defense Express отметили, что в 2023 году российская крылатая ракета Х-55 упала недалеко от польского Быдгоща. Официальные структуры страны сначала отрицали факт нарушения воздушного пространства, однако признали, что ракета все же упала. Аналогичный подход есть в Румынии, где часто падают российские "Шахеды", залетевшие с территории Украины.

Стоит отметить! Источники польского издания Rzeczpospolita ранее получили информацию о том, что на территории страны упал "Шахед" или "Герань". Однако тогда эти сообщения официально не подтвердили. Государственное информационное агентство PAP отметило, что беспилотник не имел боеголовки, а лишь небольшое количество взрывчатки.

Что известно о падении БпЛА в Польше?

В ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве упал неизвестный объект упал на кукурузное поле. К счастью, серьезных разрушений и пострадавших в результате взрыва не было. Сначала жители Польши увидели яркую вспышку в небе, а затем, почти сразу, услышали громкий взрыв.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши, комментируя информацию, заявило, что нарушений воздушного пространства не было зафиксировано ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси.

Во время изучения инцидента в Польше предположили, что неподалеку Варшавы мог взорваться российский дрон. Также рассматривалась версия падения беспилотника для контрабанды или совершения диверсии на территории Польши. Министерство обороны напомнило, что саботаж в стране уже происходил, например, когда российские агенты подожгли в Варшаве торговый центр.