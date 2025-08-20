Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Express. Там вважають, що на територію Польщі залетів російський "Шахед".

Який дрон міг впасти на території Польщі?

У ніч на 20 серпня, на думку військових аналітиків, міг впасти російський ударний БпЛА. Видання вважає, що цілком ймовірно те, що "Шахед" пролетів 100 кілометрів від кордону та впав за кілька десятків кілометрів від Варшави – в селищі Осини Люблінського воєводства.

Офіційно польське міністерство оборони зазначало, що близько опівночі в полі вибухнув "невстановлений об'єкт". У відомстві вважають, що там впав військовий дрон-приманка без бойової частини.

Цікаво, що сила вибуху від падіння дрона була достатньою, щоб пошкодити шибки у господарській будівлі неподалік поля. У полі з'явилася вирва 5 – 6 метрів, поблизу якої знайшли металеві та пластикові уламки та гвинти.

Але все вказує на те, що у Варшаві у питанні причин вибуху офіційно знову все починається зі стадії заперечення. Бо командування одразу оголосило про те, що на "радіолокаційних записах минулої ночі не зафіксовано жодних порушень повітряного простору Польщі ні з боку України, ні з боку Білорусі,

– написали аналітики.

У Defense Express зазначили, що у 2023 році російська крилата ракета Х-55 впала неподалік польського Бидгоща. Офіційні структури країни спершу заперечували факт порушення повітряного простору, однак визнали, що ракета все ж впала. Аналогічний підхід є в Румунії, де часто падають російські "Шахеди", що залетіли з території України.

Варто зазначити! Джерела польського видання Rzeczpospolita раніше отримали інформацію про те, що на території країни впав "Шахед" або "Герань". Однак тоді ці повідомлення офіційно не підтвердили. Державне інформаційне агентство PAP зауважило, що безпілотник не мав боєголовки, а лише невелику кількість вибухівки.

Що відомо про падіння БпЛА в Польщі?

У ніч проти 20 серпня в Люблінському воєводстві впав невідомий об'єкт упав на кукурудзяне поле. На щастя, серйозних руйнувань та постраждалих унаслідок вибуху не було. Спочатку жителі Польщі побачили яскравий спалах у небі, а потім, майже одразу, почули гучний вибух.

Оперативне командування Збройних сил Польщі, коментуючи інформацію, заявило, що порушень повітряного простору не було зафіксовано ні з боку України, ні з боку Білорусі.

Під час вивчення інциденту в Польщі припустили, що неподалік Варшави міг вибухнути російський дрон. Також розглядалася версія падіння безпілотника для контрабанди або скоєння диверсії на території Польщі. Міністерство оборони нагадало, що саботаж в країні вже відбувався, наприклад, коли російські агенти підпалили у Варшаві торговий центр.