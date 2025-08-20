Міністр оборони Польщі озвучив 3 версії того, що сталося. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Onet.
Які версії вибуху у Польщі?
Невідомий об'єкт впав у кукурудзяному полі у селі Осіни. До Варшави прямо від місця падіння – всього 40 кілометрів.
Наразі військові розглядають три версії:
падіння російського дрона,
використання безпілотника для контрабанди,
диверсія на території Польщі.
Не виключаємо саботажу, як це вже траплялося – наприклад, підпал торгового центру у Варшаві у травні 2024 року інспірувала Росія,
– наголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Він зауважив, що радари не фіксували жодних порушень повітряного простору з боку України чи Білорусі.
"Це не означає, що ми не будемо перевіряти у цьому плані. Це одна з гіпотез. Дрони є невеликими об'єктами, оскільки, найімовірніше, йдеться про дрон, який розбився. Він поки що не має жодних ознак, які б одразу вказували на військовий характер", – водночас додав Косіняк-Камиш.
Вибух у Польщі: дивіться відео
Що відомо про вибух у Польщі?
Повідомлення про інцидент в Осінах поліція отримала після 2:00 20 серпня. Місцеві розповіли, що спочатку був спалах, а потім пролунав вибух.
Поліцейські на кукурудзяному полі, де впав об'єкт, знайшли обгорілі металеві та пластикові елементи; спочатку зазначали, що це фрагмент старого двигуна з пропелером.
Тим часом польське видання Rzeczpospolita пише, що у поле таки впав "Шахед" або "Герань".
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.