Поляк заявив, що хотів долучитися до російської армії, щоб воювати проти України. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

Як поляк намагався потрапити до Росії?

Інцидент трапився після опівночі 5 серпня. Чоловік намагався дістатися до Росії на гумовому матраці, щоб приєднатися до агресії російської армії проти України. Його затримали на річці, під час спроби перетину естонсько-російського кордону.

Під час розслідування виявилось, що підозрюваний – громадянин Польщі, але дістався до Естонії з Сербії. Під час обшуку на місці у нього виявили предмети із символікою, які підтримують російську агресію.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею, яке передбачає відповідальність за приєднання, участь та підтримку акту агресії іноземної держави.

Наразі чоловіка взяли під варту на 2 місяці. Речниця Естонської ради поліції безпеки Марта Туул наголосила, що в естонському суспільстві "участь в актах агресії розглядається як злочин". І до кримінальної відповідальності притягують не тільки лише громадяни Естонії, але й іноземців, які якимось чином намагаються підтримати військову діяльність Росії в цій країні.

До слова, нещодавно країни ЄС вирішили заборонити в'їзд російським військовим.