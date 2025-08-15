Загалом чоловік завдав магазину збитків на суму понад 13 000 злотих, це понад 147 тисяч гривень. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

Як у Польщі покарали українця, який обкрадав один і той самий магазин?

27-річний чоловік регулярно обкрадав магазин електроніки у торговому центрі. Спочатку він виніс телефон вартістю 6 000 злотих, а потім – годинник за 2000 злотих.

Наступного разу він намагався вкрасти телефон вартістю понад 5000 злотих, от тоді його й затримали "на гарячому".

Його одразу доставили до відділку поліції та висунули звинувачення у трьох крадіжках. Також з'ясувалося, що він раніше мав проблеми із законом у Польщі.

У підсумку українця депортували. Крім того, йому заборонили в'їжджати до Польщі та інших країн Шенгенської зони впродовж найближчих 5 років.

