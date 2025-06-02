Зокрема раніше ми писали про те, за що можуть депортувати з Німеччини. Однак є загальноприйняті норми, які не можна порушувати у всіх країнах Євросоюзу. Про це пише 24 Канал.

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За що можуть депортувати з країн ЄС

Відсутність права на перебування

Іноземця можуть депортувати, якщо:

Закінчився термін дії візи, дозволу на проживання чи іншого документа, що дозволяє перебувати в країні.

Людина нелегально перебуває в країні (без візи чи дозволу).

Людина подала заявку на притулок, однак її відхилили, а особа не покинула країну добровільно у встановлений термін.

Порушення громадського порядку або національної безпеки

З Євросоюзу можуть депортувати іноземця, якщо він становить загрозу:

Громадському порядку – наприклад, скоює серйозні або повторювані правопорушення.

Національній безпеці – зокрема бере участь у терористичній діяльності, шпигунстві чи інших діях, які загрожують державі.

Громадському здоров'ю – це застосовується рідко, однак ЄС має право депортувати людину, яка має неконтрольоване інфекційне захворювання.

Також підставою для депортації можуть стати вчинення злочинів, які призвели до судового вироку або ж вчинення дійсно важких злочинів (наприклад, наркоторгівля, насильство чи шахрайство).

Порушення умов в'їзду чи перебування

Це стосується іноземців, які займаються шахрайством або зловживають правами. Зокрема:

Надають неправдиві або підробні дані для отримання візи чи дозволу на проживання.

Вступають у фіктивний шлюб для отримання права на проживання.

Порушення умов візи та імміграційних правил

Депортувати можуть і за роботу без відповідного дозволу або робочої візи. Також можуть депортувати тих українців, які не дотримуються умов програми тимчасового захисту. Зокрема у випадках, коли статус тимчасового захисту закінчився, а людина не подала заяву на інший тип дозволу на перебування.

Також причиною депортації можуть стати неповідомлення про зміну адреси, статусу перебування та ігнорування вимог імміграційних служб (наприклад, неявка на співбесіду чи неподання документів).

Недостатність фінансових ресурсів

Для іноземців, які претендують на перебування за безвізовим режимом чи іншими правилами, депортація можлива, якщо особа не може довести наявність достатніх фінансових засобів для проживання і стає "необґрунтованим тягарем" для соціальної системи країни.