В частности ранее мы писали о том, за что могут депортировать из Германии. Однако есть общепринятые нормы, которые нельзя нарушать во всех странах Евросоюза. Об этом пишет 24 Канал.

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За что могут депортировать из стран ЕС

Отсутствие права на пребывание

Иностранца могут депортировать, если:

Закончился срок действия визы, вида на жительство или иного документа, позволяющего находиться в стране.

Человек нелегально находится в стране (без визы или разрешения).

Человек подал заявку на убежище, однако ее отклонили, а лицо не покинуло страну добровольно в установленный срок.

Нарушение общественного порядка или национальной безопасности

Из Евросоюза могут депортировать иностранца, если он представляет угрозу:

Общественному порядку – например, совершает серьезные или повторяющиеся правонарушения.

Национальной безопасности – в частности участвует в террористической деятельности, шпионаже или других действиях, которые угрожают государству.

Общественному здоровью – это применяется редко, однако ЕС имеет право депортировать человека, который имеет неконтролируемое инфекционное заболевание.

Также основанием для депортации могут стать совершение преступлений, которые привели к судебному приговору или совершение действительно тяжелых преступлений (например, наркоторговля, насилие или мошенничество).

Нарушение условий въезда или пребывания

Это касается иностранцев, которые занимаются мошенничеством или злоупотребляют правами. В частности:

Предоставляют ложные или поддельные данные для получения визы или вида на жительство.

Вступают в фиктивный брак для получения права на проживание.

Нарушение условий визы и иммиграционных правил

Депортировать могут и за работу без соответствующего разрешения или рабочей визы. Также могут депортировать тех украинцев, которые не соблюдают условия программы временной защиты. В частности в случаях, когда статус временной защиты закончился, а человек не подал заявление на другой тип разрешения на пребывание.

Также причиной депортации могут стать неуведомление об изменении адреса, статуса пребывания и игнорирование требований иммиграционных служб (например, неявка на собеседование или непредставление документов).

Недостаточность финансовых ресурсов

Для иностранцев, претендующих на пребывание по безвизовому режиму или другим правилам, депортация возможна, если лицо не может доказать наличие достаточных финансовых средств для проживания и становится "необоснованным бременем" для социальной системы страны.