Впрочем, не обошлось и без изменений – отныне каждый украинец должен будет получить именной электронный билет, чтобы и в дальнейшем пользоваться преимуществами бесплатного проезда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

Интересно Польша рискует потерять сотни тысяч украинских работников: сколько людей хочет уехать

Какие изменения есть в льготе для украинцев?

Уже с 1 марта 2026 года в Вильнюсе введут новый тип билета – именной электронный. И лица, которые предъявляют вид на жительство и заграничный документ, удостоверяющий личность, смогут получить этот билет.

Поэтому несмотря на то, что городской совет Вильнюса проголосовал за продление бесплатного проезда для украинских беженцев в городском транспорте, воспользоваться льготой смогут только те люди, что получат электронный билет.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Именной билет активируется в моменты выдачи и будет оставаться в силе до 31 декабря 2026 года. Изменения не вводятся до марта, и до этого времени будет действовать обычная процедура. А с марта по конец августа будет действовать переходный период: льгота будет действовать даже в случае, если электронный билет неименной.

Впрочем, уже с 1 сентября 2026 года воспользоваться проездом со скидкой или бесплатным проездом можно будет только по именному билету.

Что еще нужно знать украинским беженцам в Европе?