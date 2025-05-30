Изменения определяют лиц, которые не будут иметь права подавать заявление на получение вида, а также тех, кто все еще будет иметь возможность ее получить. Деталями делится 24 Канал со ссылкой на Isap.

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Кто больше не сможет подать на карту побыту

Лица, которые находятся в Польше на основании краткосрочной польской визы, не будут иметь права подавать заявление на получение карты побыту с целью трудоустройства, если цель визы:

туризм;

визит к родственникам/друзьям;

участие в спортивных мероприятиях;

культурные и научные конференции;

обучение (бакалавриат, магистратура, докторантура);

профессиональные курсы и тренинги;

транзит или транзитный перелет;

лечение;

участие в программах обмена, волонтариат, гуманитарные миссии.

Будет отказано и тем лицам, которые проживают в Польше на основании долгосрочных виз или имеют документы из других стран Шенгенской зоны. Политика распространяется и на тех, кто получил разрешение на въезд в страну без визы, например, на основании приглашения.

Внимание: с 1 июня иностранцам, которые претендуют на карту побыта в Польше на основании вышеперечисленных условий, будет отказано автоматически.

Кто сможет подать заявление на карту побыту

Подать документы можно, как и раньше, если польская виза выдана для:

ведения бизнеса;

сезонной работы;

другой несезонной работы;

научной деятельности, стажировок;

воссоединения семьи;

использования прав по Карте Поляка;

временной защиты или репатриации;

гуманитарных оснований;

других разрешенных целей.

Иностранцы, которые находятся в Польше на условиях мобильности, тоже смогут подавать заявление на получение карты побыту. Это положение позволяет лицам временно проживать и работать в Польше без польской визы или карты побыту при условии, что они имеют действительный вид на жительство или визу, выданную другой страной Шенгена.

Важно отметить, что новые изменения не касаются украинцев со статусом UKR.