Однако все же для депортации нужны серьезные основания, или же систематическое нарушение законов. Об этом пишет 24 канал.

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За что могут депортировать из Германии

Отказ в предоставлении убежища или защиты

Если заявку об убежище или временной защите отклонили, и человек не выехал добровольно в течение установленного срока, власть может инициировать депортацию. Особенно это касается случаев, когда страна считается безопасной, человек не сотрудничает с миграционными органами, не предоставляет документы и тому подобное.

Несоблюдение условий убежища или социальной поддержки

Также иностранцев могут депортировать, если они: нарушают условия проживания в убежище, отказываются от сотрудничества с властями и открыто нарушают общественный порядок, даже без уголовного приговора.

Обратите внимание. Ранее сообщалось, что Германия планирует сократить поддержку украинских беженцев.

Нарушение иммиграционного законодательства

Например, пребывания без действительной визы или вида на жительство, фальсификация документов, неуведомление об изменении места жительства, если это требуется разрешением и трудоустройство без разрешения.

Совершение преступления

Иностранца, совершившего тяжкое или систематическое преступление, могут депортировать даже при наличии вида на жительство. Из самого мелкого, за что могут депортировать – повторные кражи. В общем достаточно приговора к лишению свободы на срок более одного года, чтобы иностранец потерял право на защиту и мог быть депортирован.

Угроза общественному порядку или безопасности

Лиц, которых власти считают опасными для общественного порядка, могут депортировать даже без приговора суда. Это касается: подозреваемых в терроризме, участников радикальных группировок и людей, которые пропагандируют насилие или ненависть.

Что следует знать

Следует отметить, что перед депортацией часто предоставляют срок добровольного выезда, обычно он составляет 7 – 30 дней. Если человек не выехал – его вывозят принудительно, и запрещают заезжать на территорию стран ЕС на 1 – 5 лет.

В то же время Германия не может немедленно депортировать несовершеннолетних без сопровождения или же людей, которым грозит пытка или преследование в стране происхождения.

Кроме этого, могут предоставить отсрочку беременным женщинам или матерям с младенцами, а также по состоянию здоровья.