Однако все же для депортации нужны серьезные основания, или же систематическое нарушение законов. Об этом пишет 24 канал.
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За что могут депортировать из Германии
- Отказ в предоставлении убежища или защиты
Если заявку об убежище или временной защите отклонили, и человек не выехал добровольно в течение установленного срока, власть может инициировать депортацию. Особенно это касается случаев, когда страна считается безопасной, человек не сотрудничает с миграционными органами, не предоставляет документы и тому подобное.
- Несоблюдение условий убежища или социальной поддержки
Также иностранцев могут депортировать, если они: нарушают условия проживания в убежище, отказываются от сотрудничества с властями и открыто нарушают общественный порядок, даже без уголовного приговора.
Обратите внимание. Ранее сообщалось, что Германия планирует сократить поддержку украинских беженцев.
- Нарушение иммиграционного законодательства
Например, пребывания без действительной визы или вида на жительство, фальсификация документов, неуведомление об изменении места жительства, если это требуется разрешением и трудоустройство без разрешения.
- Совершение преступления
Иностранца, совершившего тяжкое или систематическое преступление, могут депортировать даже при наличии вида на жительство. Из самого мелкого, за что могут депортировать – повторные кражи. В общем достаточно приговора к лишению свободы на срок более одного года, чтобы иностранец потерял право на защиту и мог быть депортирован.
- Угроза общественному порядку или безопасности
Лиц, которых власти считают опасными для общественного порядка, могут депортировать даже без приговора суда. Это касается: подозреваемых в терроризме, участников радикальных группировок и людей, которые пропагандируют насилие или ненависть.
Что следует знать
Следует отметить, что перед депортацией часто предоставляют срок добровольного выезда, обычно он составляет 7 – 30 дней. Если человек не выехал – его вывозят принудительно, и запрещают заезжать на территорию стран ЕС на 1 – 5 лет.
В то же время Германия не может немедленно депортировать несовершеннолетних без сопровождения или же людей, которым грозит пытка или преследование в стране происхождения.
Кроме этого, могут предоставить отсрочку беременным женщинам или матерям с младенцами, а также по состоянию здоровья.