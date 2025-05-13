Однако все же для депортации нужны серьезные основания, или же систематическое нарушение законов. Об этом пишет 24 канал.

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За что могут депортировать из Германии

  • Отказ в предоставлении убежища или защиты

Если заявку об убежище или временной защите отклонили, и человек не выехал добровольно в течение установленного срока, власть может инициировать депортацию. Особенно это касается случаев, когда страна считается безопасной, человек не сотрудничает с миграционными органами, не предоставляет документы и тому подобное.

  • Несоблюдение условий убежища или социальной поддержки

Также иностранцев могут депортировать, если они: нарушают условия проживания в убежище, отказываются от сотрудничества с властями и открыто нарушают общественный порядок, даже без уголовного приговора.

Обратите внимание. Ранее сообщалось, что Германия планирует сократить поддержку украинских беженцев.

  • Нарушение иммиграционного законодательства

Например, пребывания без действительной визы или вида на жительство, фальсификация документов, неуведомление об изменении места жительства, если это требуется разрешением и трудоустройство без разрешения.

  • Совершение преступления

Иностранца, совершившего тяжкое или систематическое преступление, могут депортировать даже при наличии вида на жительство. Из самого мелкого, за что могут депортировать – повторные кражи. В общем достаточно приговора к лишению свободы на срок более одного года, чтобы иностранец потерял право на защиту и мог быть депортирован.

  • Угроза общественному порядку или безопасности

Лиц, которых власти считают опасными для общественного порядка, могут депортировать даже без приговора суда. Это касается: подозреваемых в терроризме, участников радикальных группировок и людей, которые пропагандируют насилие или ненависть.

Что следует знать

Следует отметить, что перед депортацией часто предоставляют срок добровольного выезда, обычно он составляет 7 – 30 дней. Если человек не выехал – его вывозят принудительно, и запрещают заезжать на территорию стран ЕС на 1 – 5 лет.

В то же время Германия не может немедленно депортировать несовершеннолетних без сопровождения или же людей, которым грозит пытка или преследование в стране происхождения.

Кроме этого, могут предоставить отсрочку беременным женщинам или матерям с младенцами, а также по состоянию здоровья.