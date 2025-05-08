Ожидается сокращение соцвыплат и более жесткие условия поддержки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на экс-консула Украины в Мюнхене, канцлера Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко.

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Германия пересмотрит условия для украинцев

В связи со значительными изменениями в политике, граждане Украины, проживающие в Германии под временной защитой, вскоре могут столкнуться с сокращением социальной поддержки.

Чиновники объявили о планах уменьшить финансовую помощь не только украинцам, но и всем получателям социальной помощи по всей стране.

Они будут полностью сворачивать социальную поддержку, и это было ясно и до выборов. Они уже говорят о том, что украинские искатели защиты будут удерживать меньше социальных выплат, будет больше штрафных санкций за безработицу,

– отметил он.

В последние годы политический ландшафт Германии претерпел значительные изменения в сторону ужесточения миграционной политики. В 2022 году Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза, разжег споры, назвав украинских беженцев "туристами на социальном пособии", что вызвало широкую реакцию.

Хотя Мерц публично извинился, позиция партии по усилению миграционного контроля и сокращению связанных с ним расходов остается непоколебимой.

Что изменится для беженцев в 2025-м

В рамках значительного изменения политики новоназначенное правительство под руководством Фридриха Мерца имеет целью сократить ежегодное количество заявок на получение убежища до уровня ниже 100 000.

Предложенные администрацией меры включают:

увеличение количества депортаций,

приостановление программ воссоединения семей,

усиление пограничного контроля.

Мерц подчеркнул, что инфраструктура страны пытается справиться с текущими потребностями. Ожидается, что текущие переговоры с соседними странами будут способствовать внедрению этих изменений.

К слову, правила для украинцев во всем ЕС тоже могут пересмотреть.