Как передает 24 Канал, об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер Чехии Петр Фиала. Что именно означает заявление – далее в материале.

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Правила для украинцев в ЕС могут пересмотреть

Премьер-министр Чехии напомнил, что статус временной защиты для украинских беженцев в ЕС останется в силе до марта 2026 года.

Он отметил необходимость своевременного принятия ЕС решений относительно будущего статуса украинцев, проживающих на его территории, призвав к тому, что ожидание до последнего момента не является жизнеспособным вариантом.

Дискуссии продолжаются, но главная дискуссия будет в июне, когда будет происходить заседание Совета. Там, я надеюсь, будет определена европейская позиция и предложенное решение,

– добавил Фиала.

К слову, Чехия приняла больше всего украинцев на душу населения после начала полномасштабного вторжения. Согласно официальным данным, здесь проживают около 600 000 украинцев, среди которых 390 000 получили статус временной защиты. При этом немало получают незаконные отказы.