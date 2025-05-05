Администрация нынешнего президента Трампа объяснила исключение необходимостью "обеспечить безопасность границ и иммиграции". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-службы американского министерства.

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США исключают Румынию из безвиза

25 марта Министерство внутренней безопасности США приостановило действие программы безвизового режима для Румынии с целью проведения всестороннего пересмотра статуса страны. По результатам этой оценки 2 мая министерство подтвердило, что процесс пересмотра завершен.

Мы благодарны Румынии за тесное сотрудничество в течение многих лет с целью усиления безопасности. Румыния может быть повторно рассмотрена для включения в программу в будущем,

– заявила заместитель министра нацбезопасности США Трисия Маклафлин.

В ответ на решение Соединенных Штатов по программе безвизового режима, румынское правительство выразило готовность к усилению сотрудничества с целью ускорения рассмотрения румынской кандидатуры.

Чиновники обратились к администрации США с просьбой предоставить разъяснения относительно причин исключения Румынии из программы. Заявили, что эта информация имеет решающее значение для румынской власти, чтобы сформулировать исчерпывающие ответы на высказанные беспокойства.

Напомним, Румыния должна была присоединиться к американской программе безвизового режима в конце марта – объявлять администрация Байдена в январе.