Адміністрація нинішнього президента Трампа пояснила виключення необхідністю "забезпечити безпеку кордонів та імміграції". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву пресслужби американського міністерства.

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США виключають Румунію з безвізу

25 березня Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило дію програми безвізового режиму для Румунії з метою проведення всебічного перегляду статусу країни. За результатами цієї оцінки 2 травня міністерство підтвердило, що процес перегляду завершено.

Ми вдячні Румунії за тісну співпрацю протягом багатьох років з метою посилення безпеки. Румунія може бути повторно розглянута для включення до програми в майбутньому,

– заявила заступниця міністра нацбезпеки США Трісія Маклафлін.

У відповідь на рішення Сполучених Штатів щодо програми безвізового режиму, румунський уряд висловив готовність до посилення співпраці з метою прискорення розгляду румунської кандидатури.

Урядовці звернулися до адміністрації США з проханням надати роз'яснення щодо причин виключення Румунії з програми. Заявили, що ця інформація має вирішальне значення для румунської влади, щоб сформулювати вичерпні відповіді на висловлені занепокоєння.

Нагадаємо, Румунія мала приєднатися до американської програми безвізового режиму в кінці березня – оголошувати адміністрація Байдена в січні.