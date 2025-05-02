Міністр праці Маріан Юречка повідомив, що "зміни усунуть неточності, які створювали плутанину на практиці". Адже вони чітко визначають, у яких випадках і на скільки днів можна брати відпустку. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Що зміниться

Досі в Чехії між подружжями та зареєстрованими партнерами була помітна нерівність у трудових правах. Наприклад, якщо хтось укладав шлюб, він міг взяти два вихідні дні – один оплачуваний (на день весілля) і один неоплачуваний. А ось зареєстровані партнери такого права не мали.

Проте, за новими правилами, зареєстровані партнери, зокрема одностатеві пари, також зможуть взяти такі самі вихідні.

Крім того, у законі уточнили, що зареєстрований партнер тепер може офіційно супроводжувати кохану людину до лікаря, і на це можна взяти вихідний.

Також запровадили відпустку при втраті людини

Чехія ввела 5 днів неоплачуваного вихідного у випадку близького родича, зокрема:

смерті чоловіка, дружини чи партнера,

смерті дитини або онука,

смерті батьків, бабусі/дідуся, брата чи сестри.

Інші зміни

Крім цього, зміни торкнулися й ситуацій, коли працівник змушений шукати нову роботу. Відтепер для пошуку нової роботи працівник матиме:

2 дні неоплачуваної відпустки – якщо звільнення сталося з вини самого працівника,

4 дні неоплачуваної відпустки – якщо працівник сам подав заяву на звільнення,

4 дні оплачуваного вихідного – якщо працівника звільнили не з його вини (наприклад, через скорочення).

Також можна буде взяти вихідний, щоб відвідати консультації в обласному центрі зайнятості.

Оновлені правила відпусток можуть набути чинності вже з 1 червня 2025 року.